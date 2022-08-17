İSTANBUL-ZEYİTNBURNU'NDA TRAFİKTE TARTIŞAN VE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

ZEYTİNBURNU'nda tartıştığı hafif ticari araç sürücüsünün camını yumruklayan ve yolda drift yaparak trafiği tehlikeye sokan kamyonet şoförü Y.E. yakalandı. Y.E.'ye 9 bin 125 TL idari para cezası işlemi uygulanırken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Zeytinburnu Eski Ambarlar mevkiinde dün sabah 08.45 sıralarında iddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken kendisini hızla geçen ve trafikte tehlikeli hareketler yapan 34 EDF 025 plakalı kamyonet sürücüsü Y.E'yi korna çalarak uyardı. Bunun üzerine Y.E ve araç sürücüsü arasında tartışma başladı. Yolda başlayan tartışmanın büyümesiyle Y.E, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etti. Uzun süre devam eden kovalamacada Y.E., kamyonetini hafif ticari aracın önüne kırdı. Ancak durmakta zorlanan Y.E, kamyonetiyle bariyerlere çarptı. Daha sonra kamyonetten inen Y.E hafif ticari aracın yanına gelerek küfürler savurdu, camları yumrukladı. Hafif ticari araçtakiler yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Polis ekipleri yaşananlar üzerine kamyonet sürücüsü Y.E.'yi yakalamak için harekete geçti. Ekipler tarafından yakalanan Y.E. hakkında 'Drift yapmak' suçundan 9 bin 125 TL idari para cezası işlemi uygulanırken sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Öte yandan Y.E'nin kamyoneti de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Y.E. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.