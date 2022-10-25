İSTANBUL-ZEHİRLENME VAKALARINA ÖZEL TÜRKİYE'NİN TEK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NDE AÇILDI

Türkiye'nin tek aktif Tıbbi Toksikoloji Yoğun Bakım Servisi geçtiğimiz ay Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde açıldı. 16 yataklı yoğun bakım ünitesi olarak hizmet veren serviste, dakikaların bile önemli olduğu zehirlenme vakaları tedavi ediliyor. Toksikoloji Yoğun Bakım Ünitesi'nin başında ise ABD Emory Üniversitesi'nde tıbbi toksikoloji yan dal uzmanlığı alarak, bu alanda tek uzman hekim olan Doç. Dr. Aynur Şahin yer alıyor. Doç. Dr. Şahin, "Tıbbi toksikoloji, akut veya kronik zehirlenen hastaların tanısı, tedavisi, tıbbi yönetimini dünya standartlarında veren ve bu yönetimi geliştiren bir bilim dalıdır. Bu ünite ile özellikle akut ya da kronik zehirlenme durumunda, özel tedavi ihtiyacı olan hastaların, özel antidot (panzehir) tedavisine ihtiyacı olan hastaların, bakımını en üst düzeye çıkarmak amaçlandı. Bu birim önemli, çünkü bu hastaların özelleşmiş birimlerde, özelleşmiş uzmanlar eşliğinde bakılması, hastaların hem sakatlık, hem de ölüm oranını ciddi bir şekilde azaltıyor. Miktarı sınırlı sayıda olan, ulaşılabilir tedavilerin bu hastalara uygun şekilde, gerekli endikasyonla hızla uygulanması, hastaların sağ kalımı açısından çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"DİYALİZ VE YAPAY KALP AKCİĞER MAKİNASI ECMO DA GEREKEBİLİYOR"

"ZEHİRLENMELER MEVSİME GÖRE DEĞİŞİYOR"

"ZEHİRLENEN HASTAYI ZORLA KUSTURMAYIN"

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