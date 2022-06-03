İSTANBUL -YÜRÜYEN MERDİVENLERDE YUVARLANARAK KAVGA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL -YÜRÜYEN MERDİVENLERDE YUVARLANARAK KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İSTANBUL -YÜRÜYEN MERDİVENLERDE YUVARLANARAK KAVGA

ÜSKÜDAR'da Ünalan metro durağında 2 kişi yürüyen merdivenlerde kavga ederek yuvarlandı.

ÜSKÜDAR'da Ünalan metro durağında 2 kişi yürüyen merdivenlerde kavga ederek yuvarlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Ünalan metro durağında, geçen perşembe akşam saatlerinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Metro durağının yürüyen merdivenlerindeki iki kişi yumruklaşarak yuvarlandı. Diğer yolcular kavga edenleri ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü dökümü:

----------------------------

-cep telefonu görüntüsü


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Üsküdar kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title