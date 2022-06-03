İSTANBUL -YÜRÜYEN MERDİVENLERDE YUVARLANARAK KAVGA - Haberler

İSTANBUL -YÜRÜYEN MERDİVENLERDE YUVARLANARAK KAVGA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜSKÜDAR'da Ünalan metro durağında 2 kişi yürüyen merdivenlerde kavga ederek yuvarlandı.
Üsküdar Ünalan metro durağında, geçen perşembe akşam saatlerinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Metro durağının yürüyen merdivenlerindeki iki kişi yumruklaşarak yuvarlandı. Diğer yolcular kavga edenleri ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntü dökümü:----------------------------
-cep telefonu görüntüsü- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel