İSTANBUL -YÜRÜYEN MERDİVENLERDE YUVARLANARAK KAVGA - Haberler

İSTANBUL -YÜRÜYEN MERDİVENLERDE YUVARLANARAK KAVGA ÜSKÜDAR'da Ünalan metro durağında 2 kişi yürüyen merdivenlerde kavga ederek yuvarlandı. ÜSKÜDAR'da Ünalan metro durağında 2 kişi yürüyen merdivenlerde kavga ederek yuvarlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Üsküdar Ünalan metro durağında, geçen perşembe akşam saatlerinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Metro durağının yürüyen merdivenlerindeki iki kişi yumruklaşarak yuvarlandı. Diğer yolcular kavga edenleri ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntü dökümü: ---------------------------- -cep telefonu görüntüsü - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Üsküdar kavga Güncel Haberler

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