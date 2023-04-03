İSTANBUL-YOL KENARINDAKİ TIR'A ARKADAN ÇARPTI 2 YARALI

ÇATALCA'da yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kabakça Mahallesi, Kabakça Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NZ 1093 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan 38 ADA 975 plakalı TIR'ı fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan biri çocuk iki kişi hafif yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı bölgede bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Nedim Çetin yaşananları anlattı. TIR'ın yolda durduğunu vurgulayan Çetin, "Ben gelmeden 5 dakika önce kaza olmuş. Kamyon biraz yolda durmuştu. Araba gelince de ona vuruyor ve bu tarafa fırlıyor. İçinde 5 yaşındaki çocuk yaralı, 21 yaşında bir oğlu daha var o da hafif yaralı, şoförün durumu iyiydi. Kazanın nedeni TIR'ın yolu işgal edecek şekilde park etmesinden kaynaklanıyor" dedi.