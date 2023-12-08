Yılmaz: Netanyahu hükümeti ve işbirlikçileri uluslararası mahkemede yargılanmalı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT World Forumuna katıldı. Yılmaz, "Netanyahu hükümeti tüm işbirlikçileriyle birlikte uluslararası mahkeme önüne götürülmelidirler. Türkiye, sürekli ateşkes, Gazze'ye engelsiz ve artırılmış insani yardım erişimi ve kalıcı bir barış için çabalarını sürdürüyor. Gerçek bir ateşkes istiyoruz. Bu sorunu tamamen kökten çözecek sonuç için buna ihtiyacımız var" dedi.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'TRT World Forum 2023' başladı. Farklı ülkelerden uzman konuşmacıların katıldığı, bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirildiği forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Şişli'deki bir otelde 'Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler' temasıyla yarın da devam edecek forumun ' Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye' oturumunun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.

"DİPLOMASİ VE DİYALOG YOLUYLA SAVAŞIN SONA ERMESİ YÖNÜNDEKİ ÇABALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Yılmaz, "Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana 'savaşta kazanan, barışta kaybeden yoktur' vurgusunu yaparak, hem Rus hem de Ukraynalı dostlarımızı masada tutmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin ile hem de Zelensky ile diyalog kuran bir lider. Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü temelinde, diplomasi ve diyalog yoluyla savaşın sona ermesi yönündeki çabalarımızı sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletler ile birlikte başlattığımız Karadeniz İnisiyatifi ile küresel gıda güvenliğine katkı sağladık" dedi.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ TÜM İŞ BİRLİKÇİLERİYLE ULUSLARARASI MAHKEME ÖNÜNE GETİRİLMELİDİR"

Yılmaz, "İsrail'in Gazze'ye yönelik gelişigüzel 15 bine yakın insanın hayatına mal olan saldırıları, mevcut küresel sistemin eksikliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu krize çözüm bulmak için başından itibaren uluslararası toplumu harekete geçirdik. Adalet ve vicdanın bir sesi olarak, bölgesel ve küresel ortaklarımızla işbirliği ve danışma içinde aktif bir duruş sergiledik. Bu faaliyetler savaş suçlarıdır. Netanyahu hükümeti tüm işbirlikçileriyle birlikte uluslararası mahkeme önüne götürülmelidirler. Hem küresel hem de bölgesel partnerlerimizle birlikte vicdanın ve adaletin sesi olarak iş birliği ve arabuluculuk üzerine çok çalıştık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KALICI BİR ATEŞKES İÇİN ÇABALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Yılmaz, "Türkiye, kalıcı bir ateşkes, Gazze'ye engelsiz ve yaygın insani erişim ve kalıcı bir barış için çabalarını aralıksız sürdürüyor. Gerçek bir ateşkes istiyoruz. Bu sorunu tamamen kökten çözecek sonuç için buna ihtiyacımız var. Filistinliler ile İsrailliler arasında adil bir barış anlaşması olmadan kalıcı bir barış mümkün olamaz. Gazze'deki hastanelerin bombalanması üzerine bazı hastaları tedavi için Türkiye'ye getirdik. İhtiyaç sahibi Filistinlilere yardım etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Gazze ülkeler için insani duruşlarını göstermeleri için bir test noktası aslında" dedi.

"TERÖRİZME KARŞI VERDİĞİMİZ SAVAŞI ÖN PLANA ÇIKARTAN BİR ÜLKEYİZ"

Türkiye'nin terörle mücadelede kilit bir rol oynadığına değinen Yılmaz, "Türkiye terörle mücadelede de önemli bir rol oynuyor. Terörizm bölgemizde barış ve güvenliğe yönelik en acil tehdidi oluşturmaktadır. Adı FETÖ olsun, PKK/YPG olsun, DEAŞ olsun, terörün tüm biçimleriyle etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bu acil meselede kararlı bir tutum benimsemeye teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu kadar yaygın tehditlerle mücadele ederken şeffaflık, çeşitlilik, diyalog ve kapsayıcı politikalara duyulan ihtiyacı vurguluyoruz" şeklinde konuştu.