İSTANBUL-YEŞİLÇAM'IN 'RAMBO'SU SÖNMEZ YIKILMAZ 77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

İSTANBUL-YEŞİLÇAM'IN 'RAMBO'SU SÖNMEZ YIKILMAZ 77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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YEŞİLÇAM'DA yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti.
İyi dost, Yeşilçam'ın vefakar emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun" notuyla paylaştı.
BİLGİLENDİRME- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel