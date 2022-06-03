İSTANBUL-YEŞİLÇAM'IN 'RAMBO'SU SÖNMEZ YIKILMAZ 77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

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İSTANBUL-YEŞİLÇAM'IN 'RAMBO'SU SÖNMEZ YIKILMAZ 77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-YEŞİLÇAM'IN 'RAMBO'SU SÖNMEZ YIKILMAZ 77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

YEŞİLÇAM'DA yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti.

YEŞİLÇAM'DA yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını "İçimden bir parça koptu

İyi dost, Yeşilçam'ın vefakar emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet,  ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun" notuyla paylaştı.

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- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

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