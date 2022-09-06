İSTANBUL-YENİKAPI'DA 7 ARACA ÇARPAN İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ Güncel Haberler YENİKAPI Sahil Yolundan Sirkeci yönüne giderken 7 araca çarpan İETT otobüsü şoförü Salih Adanır, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. YENİKAPI Sahil Yolundan Sirkeci yönüne giderken 7 araca çarpan İETT otobüsü şoförü Salih Adanır, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yenikapı Sahil Yolundan Sirkeci yönüne giden İETT otobüsü 7 araca çarptı. Aralarında İETT otobüsü şoförü Salih Adanır'ın da bulunduğu 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde kolu alçıya alınan Adanır, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Adanır, otobüsün freninin patladığını belirtti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İETT Güncel Haberler

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