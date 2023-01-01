İSTANBUL-YENİ YILDA ALKOLLÜ YAKALANAN ADAY SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

İSTANBUL'da yeni yılın ilk saatlerinde çalışmalarını yoğunlaştıran trafik polisleri, denetime takılan aday sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

İSTANBUL'da yeni yılın ilk saatlerinde çalışmalarını yoğunlaştıran trafik polisleri, denetime takılan aday sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Aday sürücünün ehliyeti iptal edilirken, otomobili ise çekiciyle otoparka çekildi.

İstanbul'da trafik polisleri, yeni yılın ilk saatlerinde farklı noktalarda gece boyunca denetim yaptı. Fatih'te denetim noktasına giren sürücüye alkol kontrolü yapan trafik polisleri, sürücünün 0.75 promil alkollü olduğunu tespit etti. Araçtan indirilen sürücü, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, alkollü yakalanaAZ kişinin aday sürücü olduğu belirlendi. Aday sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, 4 bin 64 lira para cezası uygulandı. Sürücünün kullandığı otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis ekiplerinin denetimleri sabah saatlerine kadar sürdü.