İSTANBUL-YENİ YILA '15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GİRDİLER

YENİ yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girenler kutlamaları trafikte seyretti. Bazı kişiler, köprüye yakın noktalarda araçlarını durdurarak havai fişek gösterilerini izledi.

İstanbul'da yeni yıl kutlamaları birçok noktada, farklı etkinliklerle devam etti. Akşam saatlerinde, kutlamaların gerçekleştiği bölgelere yakın yollarda trafiğin yoğunlaştığı görüldü. Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girenler boğazda gerçekleşen kutlamalar ve havai fişek gösterilerini köprüden takip etti. Beşiktaş yönünden, köprüye gelen onlarca kişinin arabalarını köprü bağlantı yoluna park edip yola inerek, manzarayı fotoğrafladığı ve kutlamaları izlediği görüldü.

"SÜPER BİR MANZARA VAR"

Kutlamaları köprüde izlemek için geldiğini belirten Elif Yıldırım, ? Çok keyifli bir yer oldu, çok spontane oldu ama süper bir manzara var. Direkt olarak köprüde yeni yıla girmek için geldim" dedi. Fransa'dan geldiğini belirten bir kişi ise, 'Sadece bu manzaraları görmek için geldim, herkes durunca ben de durup burada izlemek istedim" diye konuştu.