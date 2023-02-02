İSTANBUL-YEDİEMİN OTOPARKINDA KAYIP OTOMOBİL TARTIŞMASI

ZEYTİNBURNU'nda Selami Şengelir, 2019 yılında borcu nedeniyle yediemin otoparkına çekilen otomobilinin kayıp olduğunu iddia etti. Otomobilin ilk çekildiği otoparktan Avcılar'da bir otoparka götürüldüğü ortaya çıktı. Otopark sahibi Yüksel Küçük, Avcılar'a nakledilmiş. Orada otoparkta duruyor. Hiç gidip sormamış. Bana soruyor dedi.

İddiaya göre, Zeytinburnu'nda 2019 yılında trafik sigortası yenilenmediği için Selami Şengelir'in otomobili bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Geri almak için gittiğinde Şengelir, otoparkın kapandığını ve aracının başka otoparka gönderildiğini öğrendi.

PARAM OLMADIĞI İÇİN ALAMADIM PARAYI BİRİKTİRİNCE ARACI BULAMADIM

Yediemin otoparkında aracının kaybolduğunu iddia eden Şengelir, 2019'da aracım bağlandı. Sigortası geçmiş bağladılar. Sonra oğluma sordum 'araç nerede' diye 'otoparkta' dedi. Gidip otoparka baktım, aracımı çıkaracaktım. 'Parası ne kadar' dedim '800 lira' dediler. O zaman bu parayı veremedim. 'Parayı biriktireyim aracı çıkarırım' dedim. Parayı biriktirdim, gittim aracı almaya, bu sefer de aracı bulamadım. Nerede diye sorduğumda herkes başka bir otoparka yönlendirdi. Sonra arabanın peşine düştük dedi.

ARACINI AVCILAR'A HİÇ SORMAMIŞ GELİP BANA SORUYOR

Aracın yediemin otoparkında kaybolduğuna ilişkin iddiaların basında yer alması üzerine Bayrampaşa'daki yediemin otoparkının sahibi Yüksel Küçük, konuya ilişkin açıklama yaptı. Küçük, Bize evraklarla gelmedi. Gidip emniyete parasını ödeyip aracının çıkışını alabilir. Bizimle ilgili denetleme yapıldı ve herhangi bir eksik aracımız olmadığı belirtildi. Kayıp aracımız yok. Arabalar burada, Selami Şengelir'in arabası ise Avcılar'a nakledilmiş. Orada otoparkta duruyor. Hiç gidip sormamış. Bana soruyor. İlk defa bundan 15 gün önce geldi. Yol gösterdim, 'emniyete git' dedim ama o burada olduğunu iddia ediyor ifadelerini kullandı.