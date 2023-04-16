İSTANBUL-YAPAY KALP AMELİYATINA HAZIRLANIRKEN AYNI GÜN GERÇEK KALBİNE KAVUŞTU

YAT ustası 44 yaşındaki Yakup Ertürk, üç kez kalp krizi geçirdi. Son krizin ardından kalbinin çalışma kapasitesi yüzde 20'ye kadar düşünce, bu yılın başında acil olarak organ bekleme listesine alındı ve Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Uygun kalp bir türlü çıkmayınca, yapay kalp ameliyatı planlandı. Ameliyata gireceği günden önceki gece organ bağışı oldu ve kalbin Ertürk'e uygun olduğu belirlenince acilen nakil ameliyatına alındı. Ertürk, yapay kalp cihazına nasıl alışacağım diye düşünürken, 7 Şubat gecesi gerçekleştirilen 4 saatlik ameliyatla hem gerçek kalbine hem de sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan yat ustası Yakup Ertürk (44), 35 yaşından beri üç kez kalp krizi geçirdi, ölümden döndü. Geçirdiği krizler nedeniyle kalbinde meydana gelen hasar, onu kalp yetmezliğine götürdü. Kalp fonksiyonları yüzde 20'ye kadar düşen Ertürk için tek çare vardı, kalp nakli. Bu yılın başında, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "acil" olarak organ bekleme listesine alındı ve hastaneye yatırıldı. Organ çıkmadığı ve hayati tehlike taşıdığı için uygun donör çıkana kadar yapay kalp takılması kararlaştırıldı. Depremin ertesi günü 7 Şubat'ta ameliyatı planlanan Ertürk, evine yapay kalp çantası ile dönmeyi beklerken, gelen 'uygun organ bulundu' haberiyle hayatı değişti. Başhekim Prof. Dr. Kaan Kırali ve ekibinin deprem teyakkuzu olduğu o olağanüstü gecede gerçekleştirdiği kalp nakli ile sağlığına kavuşan Ertürk, "Hastanede yatarken hocam yanıma geldi, 'Organ bulundu' dedi. Dalga mı geçiyorsunuz hocam dedim. Şoke olmuştum. Yapay kalp cihazına nasıl alışacağım diye provalarını yaparken gerçek kalbime kavuştum" dedi.

"KALP KAPASİTESİ BEŞTE BİRE DÜŞMÜŞTÜ"

DEPREM TEYAKKUZUNUN ORTASINDA KALP NAKLİ

"KALP BAĞIŞLAMAK, ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIYOR"

"CİHAZA NASIL ALIŞACAĞIZ DERKEN GERÇEK KALBİ GELDİ"

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-Şennur Ertürk röp