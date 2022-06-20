İSTANBUL-YANLIŞ ADRES VERİLDİ BAHANESİYLE ECZACILARA ÖLÜM TEHDİDİ

Olay, dün saat 13.45 sıralarında İçerenköy Mahallesi, İçerönköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan eczanede meydana geldi. İddiaya göre şüphelinin annesi ilaçlarını almak için eczaneyi aradı. Eczane çalışanı Ayşenur Ören, şüphelinin annesine adresi tarif etti. Annesine adresin yanlış verildiğini öne süren şüpheli, eczaneye geldi. Reçetedeki ilaçları Eczacı Ayşenur Ören'den isteyen şüpheli, çalışanlara küfür ve hakaretler etmeye başladı. Çalışanların ve müşterilerin uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan, bilgisayara yumruk atarak zarar verdi. Eczanedekiler korku ve panik yaşadı. Ören, saldırganın istediği ilaçları vererek dükkandan çıkmasını istedi. Daha sonra ilaçlarını alan saldırgan eczaneden ayrıldı. Ayşenur Ören durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri kamera görüntülerini inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"SENİN BOYNUNU KOPARTIRIM, GEBERTİRİM"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel