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İSTANBUL-VELİEFENDİ HİPODROMU'NUN YAKININDA PARK HALİNDE BULUNAN ÇOK SAYIDA ARAÇ YANDI-1

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BAKIRKÖY'de Veli Efendi Hipodromu'nun yakınında yarış atlarının taşındığı araçların park halinde bulunduğu otoparkta yangın çıktı.

BAKIRKÖY'de Veli Efendi Hipodromu'nun yakınında yarış atlarının taşındığı araçların park halinde bulunduğu otoparkta yangın çıktı. Yangında çok sayıda araç yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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