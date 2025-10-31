Haberler

İstanbul ve Yalova'da Organize Suç Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu. Operasyon, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ve Yalova merkezli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Elebaşılığını cezaevinde bulunan kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve TCK 191 eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler ve bu şüphelilerin saklandıkları hücre evi olarak değerlendirilen adreslere yönelik bu sabah İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu şehir eşkıyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi."

Operasyonlarda emeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım. Bizim mücadelemiz, vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
