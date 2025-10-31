İstanbul ve Yalova'da Organize Suç Operasyonu: 17 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova'da düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Buna göre; elebaşılığını cezaevinde bulunan hükümlünün yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçeleri ile Yalova'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin haklarında 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Tefecilik', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.