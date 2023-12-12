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İstanbul ve Tunceli'de DHKP/C'ye operasyon: 12 şüpheli yakalandı

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İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik  çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarının devamında bu sabah 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İstanbul'da 16 adrese, Tunceli'de ise 1 adrese olmak üzere toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca, iki 9.19 mm çapında tabanca, 27 fişek, ve şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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