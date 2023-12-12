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İstanbul ve Tunceli'de DHKP/C operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul ve Tunceli'de yapılan operasyonda terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, 7 Aralık 2016'da Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın aracı ile Gazi Polis Merkezi'nin kurşunlanması, 2014'te bir marketin yağmalanması olaylarına yönelik inceleme yapıldı.

İncelemede, savcı Çalışkan'ın aracının kurşunlanması için keşif noktasını bildiren şüpheli, polis merkezini kurşunlayan zanlı ve marketin yağmalanması olayını gerçekleştiren kişi belirlendi. Ayrıca korsan gösterilere katılan ve güvenlik kamerası bulunan direkleri yıkan zanlılar ile örgütün cezalandırmak için yaptığı eylemlere katıldıkları belirlenen şüphelilerin de kimliği tespit edildi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 17 şüphelinin yakalanması için İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Tunceli Güvenlik Terör İstanbul Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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