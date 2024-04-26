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İstanbul ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, sera malzemeleri ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Elde edilen bilgiler kapsamında hareke geçen polis ekipleri, İstanbul'da Avcılar, Bahçelievler, Çatalca, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da 6 adres ile Tekirdağ Marmara Ereğli'sinde 2 adres ve 2 araca yönelik operasyon düzenlendi.

Avcılar'daki ikamete düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli kilitledikleri kapının arkasına bariyer oluşturdu. Ekipler uyarılara rağmen açılmayan kapıyı koçbaşı yardımıyla kırmaya çalıştı.

Bu sırada şüpheliler evde bulunan uyuşturucu maddeleri ateşe verdi.

Evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 64 kök Hint keneviri, 808 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu bitkisi yetiştirmek için kullanılan sera malzemeleri, 1 balistik yelek ile 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Avcılar'daki baskında şüphelilerin uyuşturucu maddeleri ateşe vermesiyle çıkan yangını polis kamerası kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon İstanbul Tekirdağ Güvenlik Suç Güncel Haberler

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