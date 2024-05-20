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İstanbul ve Tekirdağ'da Taşınmaz Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.

Ekipler, suç örgütü elebaşı T.A. ve 8 şüphelinin, mali sıkıntıları olan müştekilere borç para verip karşılığında istedikleri teminatların tapuda devir işlemlerini yaptırarak satış gibi gösterdiklerini, müştekilerin hesaplarına gönderdikleri paraları tekrar geri getirmelerini sağladıkları, tehdit ve şantaj yöntemiyle borç para verdikleri mağdurların taşınmazlarına el koyduklarını tespit etti.

Ekipler, adreslerini belirledikleri 9 şüpheliyi yakalamak için İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, suç örgütü elebaşı T.A. ile 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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