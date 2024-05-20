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İstanbul ve Tekirdağ'da Borç Verme Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda borç verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin çalışma yaptı. Şüphelilerin toplam 300 milyon liralık mağduriyete neden oldukları belirlendi.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda borç verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.

Ekipler, Silivri Belediyesinin CHP'li meclis üyesi R.A. ile 8 şüphelinin, mali sıkıntıları olan müştekilere borç para verip karşılığında istedikleri teminatların tapuda devir işlemlerini yaptırarak satış gibi gösterdiklerini, müştekilerin hesaplarına gönderdikleri paraları geri getirmelerini sağladıkları, borç verdikleri mağdurların taşınmazlarına tehdit ve şantajla el koyduklarını tespit etti.

Çalışmalarda şüphelilerin toplam 300 milyon liralık mağduriyete neden oldukları belirlendi. Mağdurların arasında 2022'de hayatını kaybeden köşe yazarı Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de yer aldığı öğrenildi.

Ekipler, adreslerini belirledikleri 9 zanlıyı yakalamak için İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda R.A. ile 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

R.A'nın kardeşi T.A'nın da aralarında bulunduğu 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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