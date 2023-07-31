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İstanbul ve Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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İstanbul ve Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL ve Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde imalathanesi ve deposu tespit edildi. Ekipler, Adapazarı ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 ton 200 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde, 8 kilo 952 gram bonzai, 41 kilo 500 gram bonzai yapımında kullanılan bitkisel madde, 25 bin sentetik hap ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirdi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstanbul Sakarya Güncel Haberler

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