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İstanbul ve Kuzeybatı İlleri için Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

İstanbul ve Kuzeybatı İlleri için Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesiminde bulunan iller için rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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