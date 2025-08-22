İstanbul ve Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

İstanbul ve Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentte uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin Esenyurt'ta bir iş hanı kiralayarak burada tek sefere mahsus uyuşturucu hap üretimi yaptıklarını ve ürettikleri hapları daha sonra Ümraniye'ye götürdüklerini belirlendi. Ardından Tuzla'daki bir adreste yeniden üretim yapan şüphelilerin, burada elde edilen uyuşturucu hapları da Ümraniye'deki ana adrese taşıdıkları tespit edildi. Hedef şaşırtmak için hapların daha sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürüldüğü belirlendi. 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 3 milyon 40 bin 771 adet sentetik ecza hap, 52 kilo 500 gram katkı maddesi, 32 kilo boş kapsül, uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve çok sayıda plastik kutu ele geçirildi. Emniyette işlemleri devam eden 9 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
