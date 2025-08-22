İstanbul ve Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Hap Ele Geçirildi

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ve 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri, uyuşturucu imalatını önlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 9 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiği operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bir ihbar sonrası teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, Esenyurt'ta bir iş hanının tamamının kiralandığını ve burada uyuşturucu hap üretildiğini belirledi.

Üretimin tamamlanmasının ardından şüphelilerin takibe takılmamak için binayı boşalttıklarını tespit eden ekipler, zanlıların yeni üretim için Tuzla ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de iş yerleri kiraladığını tespit etti.

Polis ekipleri, her üretimin ardından makinelerini taşıyarak uyuşturucu üretimi gerçekleştiren zanlıların uyuşturucu hapları ise Ümraniye'deki kendi depolarına taşıdıklarını ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı, adreslerdeki aramalarda ise 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu haplar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından, İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesinin yakalandığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
