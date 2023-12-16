İstanbul ve Kocaeli'de İki İş Yerinin Kurşunlanması Soruşturması

İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların cep telefonlarını inceliyor.

İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan, aralarında sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da bulunduğu zanlıların cep telefonları, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince inceleniyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemiş, dün düzenledikleri eş zamanlı operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 zanlıyı gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.