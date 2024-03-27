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İstanbul ve Kırklareli'nde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

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İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma sonucu yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında M.M'nin de bulunduğu 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 5'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 7'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, kredi vaadinde bulundukları mağdurlara faiz karşılığında borç verip senetler imzalatan şüphelilerin, firmalarına el koydukları müştekileri 60 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 havalı tüfek, çok sayıda mermi, kılıç ile çeşitli markalarda 50 kol saati, altın çakmak, pos cihazı ile 9 sayfa kıymet takdir raporu ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında M.M'nin elebaşı olduğu şüphelilerin, mali sıkıntılar yaşayan kişilere kendilerini yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıttığı, mağdurlara kredi vaadinde bulundukları, faiz karşılığında borç verdikleri kişilere senetler imzalatarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri tespit edilmişti.

Savcılık tarafından M.M'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen polis ekiplerince İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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