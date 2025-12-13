İstanbul ve İzmir'de 6,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen narkotik operasyonlarında 6 milyon 958 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir Emniyet müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; İstanbul'un Esenler ilçesinde yapılan operasyonda 3 milyon 912 bin uyuşturucu hap, 145,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde yapılan operasyonda ise 3 milyon 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda emeği geçenleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" dedi.