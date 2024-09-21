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İstanbul ve Çevresinde Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapıldı

İstanbul ve Çevresinde Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapıldı
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AFAD, İstanbul başta olmak üzere bazı illerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

(İSTANBUL) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, "sarı" kodlu yağış uyarısı yapılan iller için bilgilendirmede bulunuldu.

AFAD'ın paylaşımı şu şeklilde:

"İstanbul ilimizde bu akşam batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yarın  akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenmektedir. Bu gece saatlerinde Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu ile gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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