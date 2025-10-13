İstanbul ve Bilecik Valileri'nden Bakırköy Başsavcısı Barış Duman'a Ziyaret

İSTANBUL Valisi Davut Gül ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2 Ekim 2025 tarihli kararnamesiyle Bakırköy Başsavcılığı'na atanan Barış Duman'ı makamında ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2 Ekim 2025 tarihli kararnamesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Barış Duman'a tebrik ziyaretleri sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül ve Bilecik Valisi Fatih Oktay Sözer görevine yeni atanan Barış Duman'ı makamında ziyaret etti. Vali Gül ve Vali Sözer, Bakırköy Adliyesi'nde Başsavcı Duman tarafından karşılandı. Ziyaretin ardından fotoğraf çekimi yapıldı.