Haberler

İstanbul ve Bilecik Valileri'nden Bakırköy Başsavcısı Barış Duman'a Ziyaret

İstanbul ve Bilecik Valileri'nden Bakırköy Başsavcısı Barış Duman'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bakırköy Başsavcılığı'na atanan Barış Duman'ı makamında ziyaret etti.

İSTANBUL Valisi Davut Gül ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2 Ekim 2025 tarihli kararnamesiyle Bakırköy Başsavcılığı'na atanan Barış Duman'ı makamında ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2 Ekim 2025 tarihli kararnamesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Barış Duman'a tebrik ziyaretleri sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül ve Bilecik Valisi Fatih Oktay Sözer görevine yeni atanan Barış Duman'ı makamında ziyaret etti. Vali Gül ve Vali Sözer, Bakırköy Adliyesi'nde Başsavcı Duman tarafından karşılandı. Ziyaretin ardından fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Bir Halk Ekmek skandalı daha! Ekmekten çıkanlar anneyi sütten kesti

Halk Ekmek skandalı büyüyor! İçinden çıkanlar anneyi sütten kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.