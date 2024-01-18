İstanbul ve Balıkesir'de Yarın Sağanak Yağış Bekleniyor

İstanbul ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Havran, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde bu akşam saatlerinden, İstanbul'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.