İstanbul ve Balıkesir'de Suç Örgütüne Operasyon: 13 Şüpheli Gözaltında
İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda, nitelikli yağma ve silahlı tehdit eylemleri gerçekleştiren 13 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan malzemelere de el koydu.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı tehdit eylemlerini gerçekleştiren zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.
İstanbul ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 7 silah süngü kapağı, namlu, 2 şarjör ile silah yapımında kullanılan metal parçalar ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.