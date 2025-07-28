İstanbul ve Antalya Havalimanları Rekor Yolcu Trafiğine Ulaştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının rekor yolcu trafiğine ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Havalimanı'nın 26 Temmuz'da 225 bin 118 yolcuyu misafir ettiğini ve böylece bir günde hizmet verilen yolcu sayısı rekorunun kırıldığını belirterek, "Söz konusu tarihte, dış hatlarda 203 bin 348, iç hatlarda ise 21 bin 770 yolcuyu misafir eden havalimanı böylece 3 Ağustos 2024 tarihinde kaydedilen 223 bin 217 yolculuk önceki rekoru geride bıraktı" dedi. Antalya Havalimanı'nda aynı gün 1074 dış hat ve 143 iç hat uçuşu gerçekleştirildiğini kaydeden Uraloğlu, "1217 uçuş ile uçak trafiği bakımından da geçtiğimiz yılın rekor seviyesi yeniden yakalandı" açıklamasında bulundu.

'AVRUPA'DAKİ EN YÜKSEK SAYI'

İstanbul Havalimanı'nda 27 Temmuz'da kaydedilen yolcu sayısının, havalimanı tarihinde bir ilke imza attığını vurgulayan Uraloğlu, "27 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen 272 bin 132 yolcu hareketiyle, havalimanımız tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. İstanbul Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı Avrupa'da bir havalimanının bir günde ulaştığı en yüksek sayı olarak kayda geçti" dedi.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,