İstanbul ve Antalya'da yabancının ikamet talebi yeni ilçelere kayabilir

Türkiye'de 1.169 mahalle yeni yabancı ikametgahına kapatıldı. Karar sonrasında yabancıların talebinin İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköy, Kartal ve Maltepe, Antalya'da ise Altıntaş, Lara ve Döşemealtı gibi sahil mahallelerine yönelebileceğini söyleyen Tekçe Overseas Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, "Yabancıların yatırım amacıyla yaptıkları mevcut alımları engelleyen bir durum söz konusu değil. Ancak 1 Temmuz itibarıyla ikamet etmek için satın alım yapmak isteyen yabancılar herhangi bir mağduriyet yaşamamak için kapalı bölgelerin listesini dikkatli incelemeli" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Temmuz 2022 itibarıyla 62 farklı ilde yabancı sayısı toplam nüfusun yüzde 25'ini geçen 1.169 mahallenin yabancı uyruklu kişiler için yeni ikamete kapatılacağını açıkladı. Buna göre 1 Temmuz'dan itibaren ilgili oranın yüzde 20 ile sınırlandırılacağı bu kapalı mahallelerde, yabancı uyruklu kişiler mülk satın alsalar dahi oturma izni alamayacak.

Düzenlemenin gayrimenkul sektörüne etkilerini değerlendiren Bayram Tekçe, Türkiye'de yabancıların taşınmaz edinimini düzenleyen mevcut Tapu Kanunu'nun taşınmazların toplam alanının bir ilçedeki özel mülkiyete konu alanın yüzde 10'unu aşamayacağına ilişkin maddesini hatırlattı. Tekçe, "Düzensiz göçle yabancı ikameti olması gereken sınırların üzerine çıkan mahalleler için getirilen yeni düzenleme ile Tapu Kanunu'nda var olan bu kadim sınırın korunması amaçlanmaktadır. Böylece düzensiz göçmenlerin bazı bölgelerde yarattığı gettolaşma riskinin de önüne geçilmesi mümkün olacaktır" dedi.

İKAMET İZNİ TALEBİ SAHİLE YAKIN MAHALLELERE YÖNELECEK

İstanbul'da en çok yabancı ikametine kapatılan mahallenin Fatih'te olduğunu söyleyen Tekçe, "Kararla birlikte İstanbul Fatih'te 13, Beyoğlu'nda 10 ve Esenyurt'ta 8 mahalle yeni yabancı ikametine kapatıldı. İstanbul'da ayrıca Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Sarıyer, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda da kapatılan mahalleler var. Antalya'da ise Alanya 4, Konyaaltı 3 mahalleyle kararda yerini aldı. Bu kapsamda Antalya'da Liman, Hurma ve Sarısu ile Alanya'da Mahmutlar, Kestel, Kargıcak ve Avsallar yeni yabancılara kapalı durumda" ifadelerini kullandı.

İkamet izniyle gayrimenkul talebinin bundan sonra sahile yakın mahallelere sıçrayabileceğini belirten Tekçe, "İstanbul'dan konut almak isteyen yabancılar Anadolu yakasında Kadıköy, Kartal ve Maltepe'yi tercih edebilir. Antalya'da ise bundan sonra Altıntaş, Lara ve Döşemealtı bölgelerinin, Alanya'da ise Payallar, Konaklı, Okurcalar ve Oba'nın yabancılar tarafından daha çok rağbet görmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

TAPU SAHİBİ OLAN YABANCILAR ENDİŞE ETMEMELİ

Gayrimenkul yatırımı yapacak yabancıların kapalı olan mahallelerle ilgili doğru bilgilendirilmesi gerektiğine, bu mahallelerde artık ikamet için uygunluk belgesi verilmeyeceğine dikkat çeken Tekçe Overseas Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, "Duyuru yapılır yapılmaz yabancılara satın alma aşamasından oturma izinlerini alana kadar tüm aşamalarda rehberlik eden profesyonellerimizi bilgilendirdik. 1 Temmuz'dan itibaren yatırım yoluyla ikametgah ve vatandaşlık alacak yabancı yatırımcılar listeyi dikkatle incelemeli. Açıklanan kapalı mahallelerde halihazırda bulunan tapu sahipleri ise endişe etmemeli, çünkü onlar oturma izni yenilemelerini almaya devam edebilecekler" değerlendirmesini yaptı.

DÜZENSİZ GÖÇMEN ETKİSİ GÜNEYDOĞU'DA BASKIN

Suriye sınırı başta olmak üzere tüm ülkeye dağılmış yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci bulunduğunu söyleyen Bayram Tekçe, "Kapalı mahallelerin çoğu Suriye'nin sınır illeri olan Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay'da bulunuyor. Ayrıca sınırlardan geçen ve ülkelerine dönmeyen 3,5 milyon göçmen var. Bu düzensiz göçmenler ağırlıklı olarak Irak, İran, Afganistan, Pakistan ve Somali gibi birçok ülkeden olup, genel olarak İstanbul ve Ankara'da yaşamaktadır. Bu düzensiz göçmenler ev kiraladıklarında oturma izni alabiliyorlardı, ancak son zamanlarda kiralamalarla verilen oturma izinleri durduruldu" dedi.

TATİL İÇİN EV ALAN YABANCILAR ÇOK ETKİLENMEYECEK

Tatil için ev alan yabancıların düzenlemeden çok fazla etkilenmeyeceğini belirten Tekçe, "Her yabancı sadece turistik vize ile Türkiye'de ikamet izni olmaksızın 180 gün kalabilir. Almanlar, İskandinavlar veya İngilizler gibi birçok tatil evi alıcısı yılda 180 günden fazla Türkiye'de yaşamıyor. Oturma iznine ihtiyaçları olmadığı için istedikleri yerden ev satın alabilirler. Dış talebin kesilmesi nedeniyle bu kapalı mahallelerde fiyatlar bir miktar düşebilir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel