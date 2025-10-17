Haberler

İstanbul ve 3 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kasten öldürme, yağma ve tehdit suçlarına ilişkin İstanbul, Edirne ve Mardin'de 25 şüpheliye yönelik 35 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı ve birçok ruhsatsız ateşli silah ele geçirildi.

'KASTEN öldürme, yağma, mala zarar verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve tehdit' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Edirne ve Mardin'de 25 şüpheliye yönelik 35 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Sultangazi, Esenyurt, Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçeleri ile Tekirdağ'da 'kasten öldürme, yağma, mala zarar verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'tehdit' suçlarından toplam 32 olayın meydana geldiği belirlendi. Konuyla ilgili geçmişte Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda 71 şüpheli yakalanırken, 48 kişi tutuklandı.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde bugün İstanbul, Edirne ve Mardin'de 25 şüpheliye yönelik 35 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız ateşli silah ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
