İSTANBUL-VATAN PARTİSİ SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI

Vatan Partisi 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti beyannamesini yaptığı basın açıklamasıyla açıkladı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki basın toplantısına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partinin milletvekili adayları ve üyeler katıldı. Doğu Perinçek partisinin seçimlerde izleyeceği yol haritasında üreten devlete vurgu yaptı.

"TÜRKİYE BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYADIR"

"TÜRKİYE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE KABİNEYLE YÖNETİLMEYECEK, HÜKÜMETLE YÖNETİLECEK"

Perinçek, "Türkiye'nin anayasal düzenine, siyasetine baktığımız zaman birincisi Türkiye önümüzdeki süreçte kabineyle yönetilmeyecek, hükümetle yönetilecek. Kabineyle yönetilmeyecek. Kabine nedir? Kabine plajda olur kabine pilot kabinesidir. Ama Türkiye'nin anayasa tarihine, geleneklerine baktığımız zaman Türkiye'de devrimci hükümetler vardır. Meclise dayanan, mecliste kurulan, meclisten güven oyu alan ve meclisten denetlenen hükümetler tarihidir. Bu kabinelerden kurtulmak güçlü bir meclis kurmak, halka dayanan Türk milletine dayanan güçlü bir meclis oluşturmak ve o güçlü meclisin denetlediği, güvendiği, kurduğu güçlü bir hükümet kurmak. Onun için güçlü meclis, güçlü hükümet Türkiye'nin önündeki siyasi, örgütlenmedeki seçimidir" şeklinde konuştu.