İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu" Güncel Haberler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi. Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum." Güncel Kaynak: AA / Mücahit Türetken Ali Yerlikaya İstanbul Avcılar Güncel Haberler

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