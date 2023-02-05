İstanbul Valisi Yerlikaya, sokakta kalanlar için çağrıda bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşlardan soğukta sokakta kalanları Valiliğe bildirmelerini istedi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz evsiz, dışarıda kalan hemşehrilerimizi sıcak bir odaya yerleştirmek için sokak sokak geziyor. Bu soğukta kimsenin dışarıda kalmaması için bir telefonunuz yeterli." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, "#KimseDışarıdaKalmasın" etiketiyle yaptığı paylaşımda ihbarlar için 112 Acil Çağrı Merkezini hatırlatarak duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.