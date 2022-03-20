İstanbul Valisi Yerlikaya, karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür etti - Haberler

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İstanbul Valisi Yerlikaya, karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür etti

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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İstanbul Valisi Yerlikaya, karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 12.00-24.00 saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek, kar ve buzla mücadelede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 12.00-24.00 saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek, kar ve buzla mücadelede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Ali Yerlikaya, İstanbul, Twitter, kar, Güncel, Haberler

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