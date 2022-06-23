İstanbul Valisi Yerlikaya "Dünya Kadın Mühendisler Günü"nü kutladı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünya Kadın Mühendisler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünya Kadın Mühendisler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Vali Yerlikaya, "Dünya Kadın Mühendisler Günü" kapsamında valiliğe bağlı şantiyelerdeki kadın mühendisleri ağırladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Valiliğimize bağlı şantiyelerde görevli kadın mühendislerimiz nezdinde, farklı sektörlere emekleriyle imzalarını atan kadın mühendislerimizi kutluyorum. Ülkemizin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı. AA / Filiz Kınık Öz - Güncel Ali Yerlikaya İstanbul Güncel Haberler

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