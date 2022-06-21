İstanbul Valisi Yerlikaya'dan videolu "21 Haziran" paylaşımı - Haberler

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan videolu "21 Haziran" paylaşımı

AA - Semra Orkan - Güncel
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan videolu '21 Haziran' paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, en uzun gün olan 21 Haziran'da İstanbul'un simge yapıları ile doğal ve tarihi güzelliklerini içeren bir video paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, en uzun gün olan 21 Haziran'da İstanbul'un simge yapıları ile doğal ve tarihi güzelliklerini içeren bir video paylaştı.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" şiirinden dizelere yer vererek, "Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale, ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale. Şiir gibisin İstanbul gecen ayrı, gündüzün ayrı güzel.." ifadelerini kullandı.

AA / Semra Orkan - Güncel

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