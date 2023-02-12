İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin paylaşım Açıklaması
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 200 personelin 8 araçla birlikte deprem bölgelerinde aralıksız görev yapmaya devam ettiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 200 personelin 8 araçla birlikte deprem bölgelerinde aralıksız görev yapmaya devam ettiğini bildirdi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı afet bölgelerinde çalışan komutanlığa ilişkin paylaşımda bulunan Yerlikaya, "İstanbul'dan yolcu ettiğimiz Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı 200 personelimiz 8 araçla birlikte deprem bölgelerinde aralıksız görev yapmaya devam ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimizin ayağına taş değmesin." ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, ekiplerin bölgedeki çalışmalarına ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.