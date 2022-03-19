İstanbul Valisi Yerlikaya'dan motokuryelerle ilgili açıklama - Haberler

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan motokuryelerle ilgili açıklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan motokuryelerle ilgili açıklama

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Pazar günü saat 10.00'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verileceğini duyurdu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Pazar günü saat 10.00'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verileceğini duyurdu. Yerlikaya, "20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Yerlikaya, Pazar, Güncel, Haberler

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