İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN MOTOKURYELER İÇİN AÇIKLAMA - Haberler

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İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN MOTOKURYELER İÇİN AÇIKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN MOTOKURYELER İÇİN AÇIKLAMA

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Pazar günü saat 10.00'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verileceğini duyurdu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Pazar günü saat 10.00'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verileceğini duyurdu. Yerlikaya, "20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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