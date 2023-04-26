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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli sağanak uyarısı Açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli sağanak uyarısı Açıklaması

Güncel Haberler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu geceden Perşembe gecesine kadar İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu geceden Perşembe gecesine kadar İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle tedbirli olunmasını istedi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel

Ali Yerlikaya İstanbul Güncel Haberler

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