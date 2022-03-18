İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı - Haberler

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı

AA - Kübra Kara - Güncel
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirerek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirerek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da bugün saat 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadelerini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Kübra Kara - Güncel

Ali Yerlikaya, Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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