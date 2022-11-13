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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ilk açıklama: Can kaybı ve yaralılar var

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ilk açıklama: Can kaybı ve yaralılar var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya şu ifadeleri kuullandı:

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir.

Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.

Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.

Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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