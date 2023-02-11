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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yeni sevkiyata ilişkin açıklama

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yeni sevkiyata ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine deniz yoluyla yapılan yeni sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine deniz yoluyla yapılan yeni sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 23.00 itibarıyla Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve İskenderun Limanı'na giden üçüncü gemi olan MF Transfighter'ın taşıdığı ağır iş makineleri ve araçlar, konteyner, yaşam malzemeleri, gıda, ilaç ve suyun, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.

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Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Limanı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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