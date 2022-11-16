İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Arzu öğretmenin ailesine taziye ziyareti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında kızı Yağmur Uçar'la birlikte yaşamını yitiren öğretmen Arzu Özsoy'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında şehit olan Arzu Özsoy öğretmenimiz ve kızı Yağmur'un acılı ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimizin makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında, taziye ziyaretinde Arzu Özsoy ve kızı Yağmur için dua edilmesi sırasında çekilmiş fotoğrafa da yer verdi.