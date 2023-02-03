İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ambulansa yol veren sürücülere teşekkür

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafikte ambulansa yol veren araçların görüntüsünü paylaşarak, sürücülere teşekkür etti.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İşte bize yakışan bu. İstanbul'umuzda örnek bir davranışla araçlarını kenara çeken ve ambulansa yol veren tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaştığı videoda sürücülerin, ambulanstan yapılan uyarılar doğrultusunda araçlarını fermuar sistemi şeklinde yolun her iki tarafına yanaştırarak ortadan ambulansa yol verdikleri görülüyor.