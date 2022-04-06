İstanbul Valisi Yerlikaya AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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İstanbul Valisi Yerlikaya AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Mücahit Türetken - Güncel
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İstanbul Valisi Yerlikaya AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Milli Mücadele'nin sesi oldu. Bu öyle güçlü bir sesti ki 102 yıldır tüm dünyada yankılanıyor. Kutlu olsun."

AA / Mücahit Türetken - Güncel

Ali Yerlikaya, İstanbul, Twitter, Medya, Güncel, Haberler

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